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Ranchi News: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के 180 लाभुकों का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: खूंटी में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना तथा प्री एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के चयन की बैठक हुई। 180 लाभुकों का चयन किया गया और 11,084 नए आवेदन प्राप्त हुए। सभी पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी गई।

Ranchi News: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के 180 लाभुकों का चयन

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के योग्य लाभुकों के चयन तथा प्री एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त आवेदनों का बारीकी से परीक्षण किया। समिति ने गंभीर एवं अन्य बीमारियों के उपचार के लिए कुल 180 लाभुकों का चयन किया, जिन्हें योजना के तहत चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

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छात्रवृत्ति पर विचार-विमर्श

इसके बाद प्री एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर जिला कल्याण पदाधिकारी प्रमोद राम ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 11,084 नए आवेदन ई-कल्याण पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद सभी आवेदनों को समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी। बैठक में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए प्राप्त 1,590 पात्र विद्यार्थियों के आवेदनों पर भी चर्चा की गई। समिति ने सभी पात्र विद्यार्थियों के आवेदनों को अनुमोदित कर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे दी। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने अधिकारियों को सभी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि शीघ्र हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध एवं त्रुटिरहित ढंग से पूरा करने पर विशेष जोर दिया। अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश, एसडीएम दीपेश कुमारी, जिला कल्याण पदाधिकारी प्रमोद राम, सिविल सर्जन डॉ ललित रंजन पाठक, जिला कोषागार पदाधिकारी शिवकुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अभी पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत कितने लाभुकों का चयन किया गया?
कुल 180 लाभुकों का चयन किया गया।
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