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Ranchi News: शिक्षण सामग्री और ड्रेस का किया वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी द्वारा आयोजित विवेक गोष्ठी-2 में छात्रों को शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री और ड्रेस वितरित की गई। स्वामी भावेशानंद ने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास बताया। उन्होंने छात्रों को नियमित अध्ययन और सम्मान का महत्व समझाया। कार्यक्रम में शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों की बड़ी संख्या शामिल थी।

Ranchi News: शिक्षण सामग्री और ड्रेस का किया वितरण

Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी द्वारा संचालित अखंडानंद शिक्षा और संस्कार केंद्र डोकाद, डिमरा, बीसा गुंदलीटोली और कामता में गुरुवार को विवेक गोष्ठी-2 के तहत छात्र-छात्राओं के बीच शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री और ड्रेस का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों को कॉपी, पुस्तकें, पेन, पेंसिल, अन्य स्टेशनरी सामग्री, खेल सामग्री और ड्रेस उपलब्ध कराई गई। रामकृष्ण मिशन मोराबादी के सचिव स्वामी भावेशानंद ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि श्रेष्ठ चरित्र, आत्मविश्वास और सेवा-भाव का विकास करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित अध्ययन, समय का सदुपयोग तथा माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान करने की अपील की।

स्वामी सुखमयानंद और स्वामी भक्तिशानंद ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में सचिव स्वपन महाराज, जिला परिषद सदस्य राजेंद्र शाही मुंडा, केंद्र के शिक्षक-शिक्षिकाएं, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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