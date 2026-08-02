Ranchi News: वृंदावन कॉलोनी दुर्गापूजा में वाराणसी के कलाकार करेंगे रामलीला

Ranchi News: रांची, संवाददाता। चिरौंदी स्थित वृंदावन कॉलोनी में दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर रविवार को समिति के सदस्यों ने बैठक की। दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राठौर ने बताया कि पंडाल निर्माण की तैयारियां शुरू होंगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पूजा में श्रद्धालुओं को पंरपंरा से जुड़ने रहने के लिए वाराणसी के कलाकारों के द्वारा श्रीरामलीला, भगवती लीला और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूजा के दौरान प्रतिदिन मां दुर्गा की आराधना की जाएगी। श्रद्धालुओं के बीच भोग का वितरण किया जाएगा। महानवमी के दिन विशाल भंडारे का आयोजन होगा। बैठक में विक्रांत कुमार, राजेश सिंह, सौरभ सिंह, डॉ सुशील सिंह, श्रीपति गिरी, धर्मेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह राठौर, धनेश सिंह, सतीश सिंह, सह-कोषाध्यक्ष मनोज सिंह देव, उप सचिव लोकेश तिवारी, प्रेम पांडे व अन्य मौजूद थे।