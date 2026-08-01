Ranchi News: नशा मुक्त युवा-विकसित भारत अभियान आज
Ranchi News: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को रविवार को आयोजित होने वाले नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान–2026, म
Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को रविवार को आयोजित होने वाले नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान–2026 में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश नई दिल्ली स्थित शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग (पीएम-उषा और यूबीए) से प्राप्त पत्र के आलोक में जारी किया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अपने-अपने परिसरों में अभियान के तहत आवश्यक कार्यक्रम आयोजित करें और केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। यह अभियान युवाओं में नशा मुक्ति के प्रति जागऱकता बढ़ाने और विकसित भारत के निर्माण में उनकी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
निर्देश के अनुसार रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय (हजारीबाग), कोल्हान विश्वविद्यालय (चाईबासा), नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (मेदिनीनगर), सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय (दुमका), डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (रांची), बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (धनबाद), जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय (रांची) को अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। विश्वविद्यालयों को अभियान के तहत निर्धारित गतिविधियों का प्रभावी आयोजन कर इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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