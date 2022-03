केएमएस नहीं कराने पर रद्द हो जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी

रांची। प्रमुख संवाददाता

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) का केएमएस (की मैनेजमेंट सिस्टम) नहीं कराने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। सभी डीएल और आरसी के लिए केएमएस में इंट्री जरूरी है। इसके तहत डीएल-आरसी कार्ड को चार्ज करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर ऑनलाइन डेटा नहीं दिखेगा।

इसे लेकर रांची के डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने नोटिस जारी कर कहा है कि आरसी-डीएल में प्रिंट स्तर पर बहुत से मामले लंबित दिख रहे हैं। उन्होंने इसका कारण बिना केएमएस का कार्ड निर्गत/डिस्पैच होना है। ऐसे में सभी को अपने कार्ड का केएमएस कराना जरूरी है। एक सप्ताह के अंदर अगर ऐसा नहीं कराया तो कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल कई लोग डीएल व आरसी का प्रिंट तो लेते हैं मगर चार्ज यानि केएमएस नहीं कराते। जिसके कारण प्रिंट स्तर पर यह मामले लंबित नजर आ रहे हैं। इस संबंध में डीटीओ ने कहा है कि सिर्फ अपने डीएल या आरसी कार्ड को लेकर परिवहन कार्यालय रांची आकर केएमएस करा लें। इसके लिए अन्य कोई दस्तावेज साथ लाने की जरूरत नहीं है।

खुद कर सकते हैं जांच

अपना आरसी या डीएल केएमएस है या नहीं इसकी जांच खुद कर सकते हैं। आरसी के लिए परिवहन विभाग के पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/-status-know your application status-vehicle no-submit पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं, डीएल के लिए https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/envaction.do->DLNo and Date of Birth->Getdetails पर जाकर अपने कार्ड के स्टेटस की जांच की जा सकती है। अगर किसी का आरसी या डीएल कार्ड का केएमएस लंबित हो तो वो डीटीओ कार्यालय में जाकर केएमएस करा सकते हैं।