Ranchi News: विज्ञापन- आरजेएसपी कैंसर अस्पताल के संस्थापक डॉ सुरेश्वर का निधन
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। आरजेएसपी कैंसर अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर सुरेश्वर पांडे का निधन 90
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।आरजेएसपी कैंसर अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर सुरेश्वर पांडे का निधन 90 साल की उम्र में हो गया है। अस्पताल के सभी सदस्यों ने ईश्वर से उनकी पवित्र आत्मा को अपने स्वर्गलोक में स्थान और शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। मौके पर डॉ अनिल कुमार पांडे,अरुण कुमार पांडे, अखिल कुमार पांडे उपस्थित थे।
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