Ranchi News: अभाविप ने केसीबी कॉलेज के प्राचार्य का किया स्वागत

Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। करमचंद भगत महाविद्यालय, बेड़ो के नए प्रभारी प्राचार्य डॉ. प्रसन्नजीत मुखर्जी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की बेड़ो इकाई ने स्वागत और सम्मान किया। नगर अध्यक्ष डॉ. नितेश कुमार पासवान के नेतृत्व में अभाविप के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अंगवस्त्र, भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर, पुष्पगुच्छ और तुलसी का पौधा भेंट किया। इस दौरान महाविद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने भी उनका स्वागत किया। उन्होंने महाविद्यालय के संस्थापक सह पूर्व शिक्षा मंत्री स्व. करमचंद भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉ. मुखर्जी ने कहा कि बेहतर शिक्षा प्रदान करना उनकी प्राथमिकता होगी। मौके पर अभाविप के नगर अध्यक्ष प्रो. नितेश कुमार पासवान, नगर उपाध्यक्ष प्रो. विकास कुमार सिन्हा, बर्सर आशारानी लकड़ा, नागपुरी विभाग के डॉ. संतोष कुमार भगत, आकाश रक्षित, नगर मंत्री विक्रम कुमार महतो, रूपाली ठाकुर, उन्नति कुमारी, काजल कुमारी, हेमंत कुमार, संदेश कुमार, पिंटू कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे।