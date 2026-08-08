Ranchi News: संत जेवियर्स कॉलेज में डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग

Ranchi News: रांची में संत जेवियर्स कॉलेज के समाजशास्त्र और पत्रकारिता विभाग ने 'मूल निवासियों के जीवन और कल्याण का सम्मान' विषय पर वार्ता एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्क्रीनिंग का आयोजन किया। फिल्म निर्माता निरंजन कुमार कुजूर ने प्रामाणिकता और आदिवासी संस्कृति पर विचार साझा किए। लघु डॉक्यूमेंट्री 'एड़ेप्पा काना' का प्रदर्शन भी किया गया।

Ranchi News: रांची। संत जेवियर्स कॉलेज के समाजशास्त्र और पत्रकारिता विभाग द्वारा शनिवार को ‘मूल निवासियों के जीवन और कल्याण का सम्मान’ विषय पर वार्ता सह डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता फिल्म निर्माता निरंजन कुमार कुजूर ने प्रामाणिकता, प्रकृति संरक्षण और आदिवासी संस्कृति पर विचार साझा किए। इस अवसर पर उनकी लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘एड़ेप्पा काना’ का प्रदर्शन भी किया गया। प्राचार्य डॉ. फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर और रजिस्ट्रार डॉ. फादर प्रभात के. सोरेंग ने संस्कृति संरक्षण व जनजातीय ज्ञान के दस्तावेजीकरण पर जोर दिया।

कार्यक्रम का विवरण रांची, विशेष संवाददाता। संत जेवियर्स कॉलेज, में शनिवार को समाजशास्त्र विभाग के ज़ेवियर फोरम, आइक्यूएसी व पत्रकारिता विभाग की ओर से- मूल निवासियों के जीवन और कल्याण का सम्मान, विषय पर वार्ता व डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता फिल्म निर्माता निरंजन कुमार कुजूर ने सिनेमा के प्रति अपने रुझान और अनुभव साझा करते हुए प्रामाणिकता, प्रकृति संरक्षण और आदिवासी संस्कृति के महत्व पर बात की। उन्होंने करुणा, विश्वास व संबंधों को मानव जीवन का मूल तत्व बताया।

प्रमुख वक्ताओं के विचार कॉलेज के प्राचार्य डॉ फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर, ने संबोधन में संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन व नैतिक मूल्यों के पालन पर जोर दिया। रजिस्ट्रार डॉ फादर प्रभात के सोरेंग, ने भारतीय ज्ञान परंपरा, विशेषकर आदिवासी समुदाय के ज्ञान के दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता पर बल दिया और विद्यार्थियों को प्रेरणादायक व शैक्षिक सामग्री निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ संतोष कीड़ो ने अपने विचार साझा किए।