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Ranchi News: रिम्स साइकेट्री में आज डॉ अजय बाखला मरीजों को देंगे परामर्श

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची के रिम्स के साइकेट्री विभाग में डॉ अजय बाखला गुरुवार को मरीजों को परामर्श देंगे। इसके अलावा, मेडिसिन में डॉ एमके प्रसाद, सर्जरी में डॉ विनय कुमार, ऑर्थो में डॉ गोविंद गुप्ता और ऑब्स गाइनी में डॉ किरण त्रिवेदी भी मरीजों का इलाज करेंगे।

Ranchi News: रिम्स साइकेट्री में आज डॉ अजय बाखला मरीजों को देंगे परामर्श

Ranchi News: रांची। रिम्स के साइकेट्री विभाग की ओपीडी में गुरुवार को डॉ अजय बाखला परामर्श देंगे। वहीं, मेडिसिन में डॉ एमके प्रसाद, सर्जरी में डॉ विनय कुमार, ऑर्थो में डॉ गोविंद गुप्ता और ऑब्स गाइनी में डॉ किरण त्रिवेदी मरीजों को परामर्श देंगी।

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