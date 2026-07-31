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Ranchi News: काम की खबर: रिम्स मेडिसिन में आज डॉ अभय देंगे परामर्श

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची के रिम्स में शनिवार को मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, ऑब्स गाइनी और पीडियाट्रिक विभागों के डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। डॉ अभय मेडिसिन में, डॉ मृत्युंजय सर्जरी में, डॉ गोविंद गुप्ता ऑर्थो में, डॉ नीलम ऑब्स गाइनी में और डॉ सुनंदा पीडियाट्रिक में मरीजों की सेवा करेंगे।

Ranchi News: काम की खबर: रिम्स मेडिसिन में आज डॉ अभय देंगे परामर्श

Ranchi News: रांची। रिम्स में मेडिसिन विभाग की ओपीडी में शनिवार को डॉ अभय मरीजों को परामर्श देंगे। वहीं, सर्जरी में डॉ मृत्युंजय, ऑर्थो में डॉ गोविंद गुप्ता, ऑब्स गाइनी में डॉ नीलम और पीडियाट्रिक में डॉ सुनंदा मरीजों को परामर्श देंगे।

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