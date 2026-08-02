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Ranchi News: जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 5 को, तैयारी तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: खूंटी जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा 5 अगस्त को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन होगा। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली प्रतियोगिता में अंडर-14 से अंडर-20 आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। प्रतिभागियों को एएफआई एवं आधार कार्ड लाने की सलाह दी गई है।

Ranchi News: जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 5 को, तैयारी तेज

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। खूंटी जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में 5 अगस्त को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 8 बजे से होगा। जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड एथलेटिक्स संघ के निर्देशानुसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-16, अंडर-18 एवं अंडर-20 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को लिए एएफआई एवं आधार कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लाने की अपील की। प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो तथा हर्डल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा।

मुकेश जायसवाल ने बताया कि जिला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। अंडर-14 एवं अंडर-16 वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 21 एवं 22 अगस्त को धनबाद में आयोजित होगी, जबकि अंडर-18 एवं अंडर-20 वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सितंबर के प्रथम सप्ताह में रांची में संपन्न होगी। उन्होंने जिले के सभी पात्र खिलाड़ियों से समय पर पहुंचकर प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की।

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