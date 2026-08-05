Ranchi News: राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का हुआ चयन

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। शहर के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में बुधवार को जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने किया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लेकर ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-16, अंडर-18 एवं अंडर-20 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों के बीच विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में अंडर-14 बालिका वर्ग की 60 मीटर दौड़ में आशा कुमारी तथा बालक वर्ग में सत्यम दास विजेता रहे।

अंडर-18 बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में प्रगति कुमारी राय और बालक वर्ग में रूपेश उरांव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर-16 वर्ग की लंबी कूद स्पर्धा में हिमांशु राम ने बाजी मारी, जबकि अंडर-18 वर्ग की 1000 मीटर दौड़ में संगीता मरांडी ने पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा अन्य स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।समापन समारोह में जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर राहुल कुमार, पर्यटन विभाग के पदाधिकारी, जिला एथलेटिक्स संघ के अन्य पदाधिकारियों ने विजेता खिलाड़ियों को पदक एवं पुरस्कार प्रदान किए। प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर चयनित खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। अतिथियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे राज्य स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करें। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में जिला एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।