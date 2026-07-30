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Ranchi News: रनिया में विद्यार्थियों के बीच साइकिल वितरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रनिया में कल्याण विभाग द्वारा स्कूली छात्रों के बीच साइकिल वितरण किया गया। कार्यक्रम में कई विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए। बीडीओ प्रशांत डांग ने दूरस्थ विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी साइकिल देने का आश्वासन दिया और पढ़ाई पर जोर देने की अपील की।

Ranchi News: रनिया में विद्यार्थियों के बीच साइकिल वितरित

Ranchi News: रनिया, प्रतिनिधि। प्रखंड परिसर में गुरुवार को कल्याण विभाग की ओर से स्कूली छात्र-छात्राओं के बीच साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मध्य विद्यालय किशुनपुर, गढ़सिदम, समरलेटा और रनिया के विद्यार्थी शामिल हुए। बीडीओ प्रशांत डांग ने कहा कि दूरस्थ विद्यालयों के शेष विद्यार्थियों को उनके स्कूलों में ही साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील की। मौके पर बीपीओ विवेक कुमार, विधायक प्रतिनिधि सुरेश कोंनगाड़ी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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