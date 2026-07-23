Ranchi News: अनगड़ा में 50 किसानों के बीच दलहन बीज वितरित
Ranchi News: अनगड़ा में गेतलसूद पंचायत सचिवालय में गुरुवार को उन्नत दलहन बीज का वितरण किया गया। 50 किसानों को अरहर और उड़द के बीज दिए गए। कार्यक्रम में आधुनिक कृषि तरीकों और मड़ुआ की खेती को बढ़ावा देने का भी बताया गया। जिले के जनप्रतिनिधियों ने किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की बात भी की।
Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। गेतलसूद पंचायत सचिवालय में गुरुवार को उन्नत किस्म के दलहन बीज का वितरण किया गया। साथ ही किसानों को दलहन की आधुनिक खेती के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के तहत प्रखंड की गेतलसूद, सिरका, हेसातू, हरातू, बीसा और कुच्चू पंचायतों के 50 किसानों के बीच अरहर और उड़द के चार-चार किलोग्राम बीज वितरित किए गए। इस दौरान किसानों को दलहन उत्पादन बढ़ाने के आधुनिक तरीके भी बताए गए। बीज वितरण जिला परिषद सदस्य अनुराधा मुंडा, जिला परिषद सदस्य राजेंद्र शाही मुंडा, प्रमुख दीपा उरांव और गेतलसूद मुखिया शांति मुंडा ने किया। कार्यक्रम में किसानों को मूंगफली और मड़ुआ (मिलेट्स) की खेती अधिक से अधिक क्षेत्र में करने के लिए प्रेरित किया गया।
जनप्रतिनिधियों ने बताया कि मड़ुआ और अन्य मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराएगी। मौके पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रामसाय मुंडा, बीटीएम बिंदू कुजूर, पहलू बेदिया, कृषक मित्र असकर बेदिया, नागेश्वर महतो, गौरीशंकर मुंडा, कुच्चू मुखिया सहदेव बेदिया, बीसा मुखिया मंजोती देवी, एतवा उरांव सहित अन्य मौजूद थे।
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