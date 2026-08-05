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Ranchi News: सहायक अभियंता और वेंडर का थाने में हुआ समझौता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: कांके की बाढ़ू पंचायत में सहायक अभियंता विमलेन्दु शेखर और वेंडर सलमान अंसारी के बीच हुए विवाद का मामला कांके थाना में आपसी समझौते के साथ समाप्त हो गया। शेखर ने अंसारी पर मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया था, जबकि अंसारी ने कमीशन को लेकर विवाद की बात कही।

Ranchi News: सहायक अभियंता और वेंडर का थाने में हुआ समझौता

Ranchi News: कांके, प्रतिनिधि। प्रखंड की बाढ़ू पंचायत में योजनाओं के निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता विमलेन्दु शेखर और सामग्री आपूर्तिकर्ता (वेंडर) सलमान अंसारी के बीच हुए विवाद का मामला बुधवार को कांके थाना में आपसी समझौते के साथ समाप्त हो गया। इस मामले में सहायक अभियंता विमलेन्दु शेखर ने सलमान अंसारी पर मारपीट, नकदी, सोने की चेन और अंगूठी लूटने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया था। वहीं कनीय अभियंता शिल्पी लिंडा के साथ अभद्र व्यवहार और धक्का-मुक्की का भी आरोप लगाया गया था। दूसरी ओर, सलमान अंसारी का कहना था कि विवाद का कारण कथित रूप से कमीशन की राशि को लेकर हुई कहासुनी थी।

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उनका दावा है कि पूर्व में भी राशि का भुगतान किया जा चुका था और दोबारा मांग किए जाने पर विवाद उत्पन्न हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद मामला आगे नहीं बढ़ाया और बुधवार को कांके थाना में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया। थाना स्तर पर समझौते के बाद किसी भी पक्ष ने आगे कानूनी कार्रवाई करने की इच्छा नहीं जताई, जिसके साथ ही विवाद समाप्त हो गया।

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