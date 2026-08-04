Ranchi News: व्यापारियों के मुद्दों पर नगर आयुक्त व उप मेयर से चर्चा

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित नारायण ओझा एवं लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संरक्षक बिंदुल वर्मा ने नगर आयुक्त और उप मेयर नीरज कुमार से मिलकर अपर बाजार की समस्याओं पर चर्चा की। इसमें अपर बाजार में चल रही निगम की कार्रवाई, माल की आवाजाही, व्यापारियों को हो रही परेशानी व परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर मंथन किया गया। ओझा और वर्मा ने नगर आयुक्त व उप मेयर से आग्रह किया कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में व्यापारियों, स्थानीय परिवहन संचालकों व आम लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। बैठक में रांची लोकल ट्रांसपोर्ट के सचिव दिनेश चौबे, दीपक सिंह, जीतेंद्र सिंह, इंद्रेश, टिंकू, निरंजन कुमार, दीपक जयसवाल आदि शामिल हुए।