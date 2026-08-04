Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: व्यापारियों के मुद्दों पर नगर आयुक्त व उप मेयर से चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: झारखंड ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित नारायण ओझा और लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संरक्षक बिंदुल वर्मा ने नगर आयुक्त व उप मेयर से मिलकर अपर बाजार की समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में व्यापारियों और परिवहन व्यवस्था की चुनौतियों पर विचार किया गया और प्रशासनिक कार्रवाई में हितों का ध्यान रखने का आग्रह किया गया।

Ranchi News: व्यापारियों के मुद्दों पर नगर आयुक्त व उप मेयर से चर्चा

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित नारायण ओझा एवं लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संरक्षक बिंदुल वर्मा ने नगर आयुक्त और उप मेयर नीरज कुमार से मिलकर अपर बाजार की समस्याओं पर चर्चा की। इसमें अपर बाजार में चल रही निगम की कार्रवाई, माल की आवाजाही, व्यापारियों को हो रही परेशानी व परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर मंथन किया गया। ओझा और वर्मा ने नगर आयुक्त व उप मेयर से आग्रह किया कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में व्यापारियों, स्थानीय परिवहन संचालकों व आम लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। बैठक में रांची लोकल ट्रांसपोर्ट के सचिव दिनेश चौबे, दीपक सिंह, जीतेंद्र सिंह, इंद्रेश, टिंकू, निरंजन कुमार, दीपक जयसवाल आदि शामिल हुए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।