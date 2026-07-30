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Ranchi News: महादानी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: बेड़ो के ऐतिहासिक महादानी मंदिर में श्रावणी मेला महोत्सव के पहले दिन गुरुवार को "बोलबम" और "ताड़क बम" के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा।

Ranchi News: महादानी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। बेड़ो के ऐतिहासिक महादानी मंदिर में श्रावणी मेला महोत्सव के पहले दिन गुरुवार को ‘बोलबम’ और ‘ताड़क बम’ के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। महादानी मंदिर के अलावा प्रखंड के विभिन्न गांवों के शिवालयों में भी श्रावण मास के पहले दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किया गया। महादानी मंदिर में मुख्य पुजारी मेघनाथ गिरी और अशोक पंडा के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा की। पूजा-अर्चना से पहले श्रद्धालु भक्ति-भजन और कीर्तन में भी शामिल हुए। मंदिर में पूरे श्रावण मास के दौरान भगवान भोलेनाथ का प्रतिदिन भव्य श्रृंगार और विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी।

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श्रावण मास के प्रथम दिन बेड़ो निवासी विदेशी प्रसाद ने महादानी बाबा का विशेष श्रृंगार कराया। श्रृंगार पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। पूरे दिन मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से गुंजायमान रहा।

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