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Ranchi News: महादानी बाबा मंदिर सज-धज कर तैयार,आज उमड़ेंगे भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: श्रावण माह भगवान शिव की आराधना का विशेष समय है। बेड़ो प्रखंड में पहले सोमवारी को लेकर भक्तों में खास उत्साह है। शिवालयों में भीड़ उमड़ने की संभावना है। महादानी बाबा मंदिर सहित अन्य मंदिरों को सजाया गया है और पूजा सामग्री की दुकानें भी लग गई हैं। श्रद्धालुओं को दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

Ranchi News: महादानी बाबा मंदिर सज-धज कर तैयार,आज उमड़ेंगे भक्त

Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र महीनों में माना जाता है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर बेड़ो प्रखंड मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में शिवभक्तों के बीच उत्साह है। सोमवार को शिवालयों में सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। महादानी बाबा मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर परिसरों की साफ-सफाई कर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। शाम में महादानी बाबा मंदिर में भव्य शृंगार पूजा का आयोजन होगा। पहली सोमवारी को देखते हुए महावीर चौक, जिला परिषद चौक, देवी मंडप सहित विभिन्न स्थानों पर पूजा सामग्री की दुकानें सज गई हैं।

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बेलपत्र, धतूरा, दूध, गंगाजल, पुष्प, अगरबत्ती और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। महादानी सत्संग समिति ने श्रद्धालुओं से कतारबद्ध होकर दर्शन-पूजन करने तथा प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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