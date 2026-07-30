Ranchi News: सावन के पहले दिन सुरेश्वर महादेव का किया भव्य शृंगार
Ranchi News: रांची में सावन के पहले दिन केतारी बागान स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक किया। पुजारी ने पूजा और महाआरती की। भक्तों ने संध्या में बाबा का भव्य शृंगार किया और आरती में भाग लिया। मंदिर को सजाया गया है और रात के दौरान विशेष लाइट की व्यवस्था की गई है।
Ranchi News: रांची। सावन के पहले दिन गुरुवार को केतारी बागान स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने पहले दिन जलाभिषेक किया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी ने प्रात:काल की पूजा कर उनकी महाआरती की। दैनिक पूजा के बाद भक्तों के लिए पट खुलने के बाद यहां दिनभर पूजा होती रही। संध्या काल में यहां बाबा का भव्य शृंगार किया गया। भक्तों ने बाबा की आरती की। कई भक्त आरती में सम्मिलित हुए। सावन माह में बाबा के जलाभिषेक को लेकर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर परिसर पुष्पों से सुसज्जित है। रात के दौरान विशेष लाइट की व्यवस्था की गयी है।
इसमें संतोष कुमार, सुरेश साहू समेत समिति के कई लोग उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।