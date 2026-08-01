Ranchi News: योजना के समय पर मरम्मत व रखरखाव सुनिश्चित करने का निर्देश

Ranchi News: उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने मुरहू और कर्रा प्रखंड का दौरा कर विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जलापूर्ति योजना, कृषक पाठशाला तथा महिला स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर योजना के लाभों की जानकारी दी।

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने शनिवार को मुरहू एवं कर्रा प्रखंड का दौरा कर विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना, कृषक पाठशाला तथा जेएसएलपीएस से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जलापूर्ति योजना का निरीक्षण मुरहू स्थित बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने इंटेक वेल, फिल्ट्रेशन प्लांट तथा पेयजल आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने योजना के नियमित संचालन, समय पर मरम्मत एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्टॉक एवं अन्य अभिलेखों की जांच कर उन्हें अद्यतन रखने तथा लाभुकों से लिए जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क की भी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को क्षेत्र के उपभोक्ताओं को नियमित एवं निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया।

महिला समूहों से मुलाकात दौरे के क्रम में उपायुक्त ने मुरहू के गनालोया क्षेत्र में जेएसएलपीएस से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने प्रज्ञा केंद्र, जन वितरण प्रणाली की दुकान तथा इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर सहित विभिन्न आजीविका गतिविधियों का संचालन कर आत्मनिर्भर बन रही महिलाओं की सराहना की। साथ ही अन्य महिलाओं से भी जेएसएलपीएस से जुड़कर स्वरोजगार अपनाने की अपील की और प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्वयं सहायता समूहों के साथ नियमित बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। इसके बाद उपायुक्त ने मुरहू कृषक पाठशाला का निरीक्षण कर उसके संचालन में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। जिला कृषि पदाधिकारी एवं संबंधित एजेंसी ने उन्हें संचालन से जुड़ी चुनौतियों से अवगत कराया। उपायुक्त ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि कृषक पाठशाला के माध्यम से वर्षभर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा एफपीओ के सहयोग से इसके प्रभावी संचालन से किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को ग्रामसभा आयोजित कर ग्रामीणों को योजना एवं उसके लाभों की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया।

कृषक पाठशाला का निरीक्षण कर्रा कृषक पाठशाला के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने खेती, बत्तख पालन, डेयरी, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन तथा ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, नींबू, सेब और चीकू की खेती सहित विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने परिसर की नियमित साफ-सफाई, योजनाबद्ध खेती तथा कृषक पाठशाला को मॉडल कृषक पाठशाला के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया।

निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश, जिला कृषि पदाधिकारी हृषिकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल मनीष कुमार, उप परियोजना निदेशक (आत्मा) अमरेश कुमार, डीपीएम जेएसएलपीएस, बीडीओ मुरहू रणजीत कुमार सिन्हा, अंचल अधिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।