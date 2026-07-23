Ranchi News: डीसी ने दुग्ध उत्पादन और फूलों की खेती बढ़ाने के दिए निर्देश

Ranchi News: 23 जुलाई खूंटी 01 पी खूंटी के महिल मे जरबेरा फूल की खेती का निरीक्षण

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने गुरुवार को माहिल स्थित दुग्ध शीतक केंद्र, किसानों की गौशालाओं और संरक्षित जरबेरा फूल की खेती का निरीक्षण किया।

दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा उन्होंने दुग्ध उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए जिले में अतिरिक्त दुग्ध शीतक केंद्र खोलने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुग्ध शीतक केंद्र में दूध की प्राप्ति, गुणवत्ता, किसानों को भुगतान और प्रोसेसिंग व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही जिला पशुपालन एवं गव्य विकास पदाधिकारी को पशुओं के नियमित टीकाकरण, टैगिंग और स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। किसानों ने बताया कि वे दूध के साथ पनीर, घी और अन्य दुग्ध उत्पाद बनाकर बेच रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ी है। उपायुक्त ने गोबर गैस प्लांट का भी निरीक्षण किया।

जरबेरा फूल की खेती इसके बाद उपायुक्त ने माहिल और अनिगड़ा में उद्यान विभाग के सहयोग से हो रही संरक्षित जरबेरा फूल की खेती का जायजा लिया। किसान सतीश टूटी और हरीश चंद्र मुंडा ने बताया कि बाजार में जरबेरा फूल की अच्छी मांग है और एक फूल तीन से आठ रुपये तक बिकता है। इसका उपयोग शादी-विवाह, समारोह और सजावट में होने से उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। उपायुक्त ने जिला उद्यान पदाधिकारी को अधिक किसानों को व्यावसायिक फल एवं फूलों की खेती से जोड़ने तथा एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और सहकारिता समितियों के माध्यम से योजनाबद्ध प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश और जिला उद्यान पदाधिकारी महेश राम भी मौजूद थे।