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Ranchi News: जाम से निजात के लिए शहर में फ्लाईओवर निर्माण की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: झारखंड पार्टी के जिला महासचिव योगेश वर्मा ने नितिन गडकरी को पत्र भेजकर खूंटी शहर में पिपराटोली से शहर तक फ्लाईओवर बनाने की माँग की। उन्होंने बताया कि शहर के विस्तार और वाहनों की संख्या बढ़ने से जाम की समस्या गंभीर हो गई है, जिससे प्रतिदिन 200-250 टैंकरों और स्कूल के बच्चों पर असर पड़ रहा है।

Ranchi News: जाम से निजात के लिए शहर में फ्लाईओवर निर्माण की मांग

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। झारखंड पार्टी के जिला महासचिव योगेश वर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर खूंटी शहर में पिपराटोली से शहर तक फ्लाईओवर निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिला गठन के बाद शहर का विस्तार और वाहनों की संख्या बढ़ने से जाम की समस्या गंभीर हो गई है। रिम्स रेफर मरीजों, स्कूली बच्चों और प्रतिदिन गुजरने वाले 200-250 टैंकरों के कारण यातायात व्यवस्था और प्रभावित होती है।

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