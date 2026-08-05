Ranchi News: सड़क खुदाई के बाद 15 दिन से अधूरा काम,लोग परेशान
Ranchi News: मुखिया की लापरवाही से नरक बनी आमटांड की सड़कमें पुरानी सामुदायिक भवन जाने वाली सड़क मुखिया की लापरवाही के कारण नरक बन गई है। सड़क निर्माण के नाम पर हु
Ranchi News: रातू, प्रतिनिधि। रातू पश्चिमी पंचायत के आमटांड मुहल्ले में पुरानी सामुदायिक भवन जाने वाली सड़क निर्माण के लिए खुदाई के बाद पिछले 15 दिनों से अधूरी पड़ी है। बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ और गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुखिया की लापरवाही के कारण सड़क निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है। उनका कहना है कि वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। शाम को कार्यालय से लौटने वाले लोगों को घर पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने बताया कि मुहल्ला बसने के बाद से आज तक यहां सड़क नहीं बनी। पंचायत का सामुदायिक भवन भी इसी मुहल्ले में है, बावजूद इसके विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। लोगों ने विकास कार्यों में भेदभाव का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में मुखिया से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी。
क्या कहती हैं जिप अध्यक्ष
जिप अध्यक्ष निर्मला भगत ने कहा कि सड़क निर्माण शुरू करने से पहले वहां रहने वाले लोगों की आवाजाही का ध्यान रखा जाना चाहिए था। बारिश के मौसम में सड़क चलने लायक नहीं बची है। उन्होंने कहा कि जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, तब तक ठेकेदार को लोगों के आने-जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह अपने स्तर से प्रयास करेंगी।
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