Ranchi News: संत जोसेफ कॉलेज के पूर्व वाइस प्रिंसिपल रेव. फादर अल्बिनियूस ओडया का निधन

Ranchi News: संत जोसेफ कॉलेज तोरपा के पूर्व वाइस प्रिंसिपल रेव. फादर अल्बिनियूस ओडया का मंगलवार रात को निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन से कलीसिया समाज में शोक की लहर है। बुधवार को आरसी चर्च में अंतिम दर्शन के लिए उनका शव रखा गया और अंत में उन्हें कब्रिस्तान में अंतिम विदाई दी गई।

Ranchi News: तोरपा, प्रतिनिधि। संत जोसेफ कॉलेज तोरपा के पूर्व वाइस प्रिंसिपल रेव. फादर अल्बिनियूस ओडया का मंगलवार रात को निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। फादर ओडया ने तोरपा में लंबे समय तक सेवा दी है। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे कलीसिया समाज में शोक की लहर दौड़ गई।

अंतिम दर्शन बुधवार सुबह उनके पार्थिव शरीर को आरसी चर्च में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु, छात्र, शिक्षक और आमजन पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पवित्र मिस्सा अनुष्ठान के बाद चर्च परिसर स्थित कब्रिस्तान में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर विशप विनय कंडुलना, बीजी बिशु बेंजामिन आईंद, फादर जार्ज हेमरोम, प्रमुख रोहित सुरीन, मुखिया जोन तोपनो, पल्ली पुरोहित फा. हीरालाल हुन्नी पूर्ति, फादर इमानुएल बागे, फादर गाब्रिएल सुरीन, फादर रवि, फादर तेज कुमार लिंडा, फादर अनिल बिलुंग, फादर जोन तोपनो समेत बड़ी संख्या में धर्मगुरु, धर्म बहनें और श्रद्धालु उपस्थित थे।

विधायक का शोक संदेश रेव. फादर अल्बिनियूस ओडया के निधन पर तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने गहरा शोक व्यक्त किया है। विधायक ने कहा कि फादर ओडया ने अपना संपूर्ण पुरोहित जीवन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुरूप प्रेम, सेवा, करुणा, शांति और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया। प्रभु यीशु मसीह दिवंगत आत्मा को अपने शाश्वत राज्य में अनंत शांति एवं विश्राम प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों व समस्त ईसाई समुदाय को इस दुख को सहने की शक्ति दें।