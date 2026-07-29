Ranchi News: डीएवी बरियातू में क्लस्टर खेलकूद शुरू हुआ
Ranchi News: रांची में डीएवी बरियातू में बुधवार को क्लस्टर-2 के तहत खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी शिवेंद्र सिंह ने किया। नेटबॉल अंडर 14 और 17 में एसआर डीएवी पुंदाग, स्क्वैश में डीएवी बचरा, और बास्केटबॉल अंडर 14 में डीएवी बरियातू की टीमों ने जीत हासिल की।
Ranchi News: रांची। डीएवी बरियातू में क्लस्टर-2 के तहत खेल प्रतियोगिता बुधवार को हुई। इसमें बास्केटबॉल, नेटबॉल, स्क्वैश, ऐरोबिक्स प्रतियोगिता का जिला खेल पदाधिकारी शिवेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। नेटबॉल के अंडर 14 व अंडर 17 में एसआर डीएवी पुंदाग की टीम विजेता बनी। स्क्वैश अंडर 14 व 17 के में डीएवी बचरा व बास्केटबॉल अंडर 14 में डीएवी बरियातू की टीम विजेता रही। मौके पर डीएवी बरियातू की अध्यक्ष सुशीला गुप्ता, आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के मानद सदस्य शत्रुघ्न लाल गुप्ता, डीएवी जोन बी के सहायक क्षेत्रीय पदाधिकारी मनोज सिन्हा, नीरजा सहाय की प्राचार्या किरण यादव, डीएवी पुंदाग के प्राचार्य डॉ तापस घोष, डीएवी गांधीनगर के प्रधानाचार्य प्रदीप झा और डीएवी बचरा के प्राचार्य साहिल ठाकरान उपस्थित थे।
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