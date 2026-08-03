Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: कोकर से रिम्स मार्ग राहगीरों के लिए बन जानलेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। कोकर से रिम्स जाने वाली सड़क जानलेवा बन चुकी है। जिसवजह

Ranchi News: कोकर से रिम्स मार्ग राहगीरों के लिए बन जानलेवा

Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।

कोकर से रिम्स जाने वाली सड़क जानलेवा बन चुकी है। जिसवजह से नियमित रूप से आवगमन करने के दौरान कई वाहन चालक अनियंत्रित होकर दुर्घटना के शिकार बनते जा रहे हैं। ढाई किलोमीटर की सड़क पर तीन जगहों पर बड़े और जानलेवा गड्ढें बने हुए है। बारिश के दौरान पानी भर जाने की वजह से गड्ढों की गहराई का पता नहीं चल पाता है,जिसकारण अक्सर वाहन चालक अनिंयत्रित हो जा रहे हैं। सबसे अधिक दो पहिया वाहन चालक दुर्घटना के शिकार बन चुके है。

सड़क की स्थिति

बरियातू से कोकर और कोकर से रिम्स जाने के लिए यह मार्ग कम दूरी होने की वजह से आम लोगों के लिए सुविधा जनक है। रोजाना इस मार्ग से हजारों की संख्या में वाहन गुजरते है। सड़क भी अधिक चौड़ी नहीं होने की वजह से अक्सर राहगीरों को जाम की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

बारिश के दौरान समस्याएँ

बरसात के दौरान इन सड़कों पर बने गड्ढों में लबालब पानी भरा हुआ रहता है। वहीं,चारपहिया वाहनों के पीछे होने से गड्ढें का पता तक नहीं चल पाता है। अचानक गाड़ी के गड्ढें में जाने के वजह से अनियंत्रित होकर गिर जा रही हैं। इसी रास्तें से रिम्स के कई एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल लेकर जाते है। लोगों को रोजाना हिचकोले खिलते हुए गुजरना पड़ रहा है। राहगीरों को रोजाना हिचकोले खाते हुए रास्ते इस रास्ते से गुजराना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है की सड़क खराब होने की वजह से रोजाना लोग गंभीर दुर्घटना के शिकार बनते जा रहे हैं। संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराएं। ताकि लोगों को आवगमन करने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

पथ निर्माण विभाग की प्रतिक्रिया

पथ निर्माण विभाग का कहना है की सड़क की मरम्मत को लेकर टेंडर हो गया है, डेढ़ से दो महीने में सड़क मरम्मत हो जाएगी。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कोकर से रिम्स जाने वाली सड़क कैसी है?
कोकर से रिम्स जाने वाली सड़क जानलेवा बन चुकी है और इसमें कई बड़े गड्ढे बने हुए हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।