Ranchi News: कोकर से रिम्स मार्ग राहगीरों के लिए बन जानलेवा

Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। कोकर से रिम्स जाने वाली सड़क जानलेवा बन चुकी है। जिसवजह

Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।

कोकर से रिम्स जाने वाली सड़क जानलेवा बन चुकी है। जिसवजह से नियमित रूप से आवगमन करने के दौरान कई वाहन चालक अनियंत्रित होकर दुर्घटना के शिकार बनते जा रहे हैं। ढाई किलोमीटर की सड़क पर तीन जगहों पर बड़े और जानलेवा गड्ढें बने हुए है। बारिश के दौरान पानी भर जाने की वजह से गड्ढों की गहराई का पता नहीं चल पाता है,जिसकारण अक्सर वाहन चालक अनिंयत्रित हो जा रहे हैं। सबसे अधिक दो पहिया वाहन चालक दुर्घटना के शिकार बन चुके है。

सड़क की स्थिति बरियातू से कोकर और कोकर से रिम्स जाने के लिए यह मार्ग कम दूरी होने की वजह से आम लोगों के लिए सुविधा जनक है। रोजाना इस मार्ग से हजारों की संख्या में वाहन गुजरते है। सड़क भी अधिक चौड़ी नहीं होने की वजह से अक्सर राहगीरों को जाम की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

बारिश के दौरान समस्याएँ बरसात के दौरान इन सड़कों पर बने गड्ढों में लबालब पानी भरा हुआ रहता है। वहीं,चारपहिया वाहनों के पीछे होने से गड्ढें का पता तक नहीं चल पाता है। अचानक गाड़ी के गड्ढें में जाने के वजह से अनियंत्रित होकर गिर जा रही हैं। इसी रास्तें से रिम्स के कई एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल लेकर जाते है। लोगों को रोजाना हिचकोले खिलते हुए गुजरना पड़ रहा है। राहगीरों को रोजाना हिचकोले खाते हुए रास्ते इस रास्ते से गुजराना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों की मांग स्थानीय लोगों का कहना है की सड़क खराब होने की वजह से रोजाना लोग गंभीर दुर्घटना के शिकार बनते जा रहे हैं। संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराएं। ताकि लोगों को आवगमन करने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

पथ निर्माण विभाग की प्रतिक्रिया पथ निर्माण विभाग का कहना है की सड़क की मरम्मत को लेकर टेंडर हो गया है, डेढ़ से दो महीने में सड़क मरम्मत हो जाएगी。