Ranchi News: मुरहू के गनालोया में घरों के ऊपर झूलता बिजली तार बना खतरा
Ranchi News: मुरहू के गनालोया गांव में झूलता बिजली का तार ग्रामीणों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। गांव की बैठक में समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और चेतावनी दी कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।
Ranchi News: मुरहू, प्रतिनिधि। मुरहू थाना क्षेत्र के गनालोया गांव में घरों के ऊपर से गुजर रहा झूलता बिजली का तार ग्रामीणों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। इस समस्या को लेकर शनिवार को गांव के अध्यक्ष देवेंद्र गंगू की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय मुखिया दानियल डुंगडुंग सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि देवेंद्र गंगू और राजेंद्र कुमार के घर के पास बिजली का तार काफी नीचे झूल रहा है। बरसात के मौसम में इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कई बार अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है。
बैठक में चर्चा
पूर्व पंचायत समिति सदस्य उर्मिला देवी ने कहा कि घरों के ऊपर से गुजर रहे झूलते बिजली तार के कारण हमेशा जान-माल का खतरा बना रहता है। उन्होंने विभाग से अविलंब कार्रवाई कर तार को सुरक्षित ऊंचाई पर कराने की मांग की, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
ग्रामीणों की चेतावनी
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को पुनः लिखित आवेदन सौंपा जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि लापरवाही के कारण यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। बैठक में दिलीप राम गंगू, लालमोहन गंगू, उमेश महतो, बसंत गंगू, कन्हैया महतो, मनोज गंगू, राजेश महतो सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।
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