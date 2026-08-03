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Ranchi News: राहगीरों के लिए जानलेवा बना कोकर से रिम्स मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची के कोकर से रिम्स जाने वाली सड़क पर कई जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं, जिससे वाहन चालक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बारिश के कारण गड्ढों की गहराई का पता नहीं चल पाता। स्थानीय लोग सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, जबकि पथ निर्माण विभाग ने कहा कि अगले डेढ़ से दो महीने में मरम्मत होगी।

Ranchi News: राहगीरों के लिए जानलेवा बना कोकर से रिम्स मार्ग

Ranchi News: रांची, संवाददाता। कोकर से रिम्स जाने वाली सड़क जानलेवा बन चुकी है। कई वाहन चालक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ढाई किलोमीटर की सड़क पर तीन जगहों पर बड़े और जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। बारिश के दौरान पानी भर जाने की वजह से गड्ढों की गहराई का पता नहीं चल पाता है, जिस कारण अक्सर वाहन चालक अनियंत्रित हो जा रहे हैं। सबसे अधिक दो पहिया वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे। बरियातू से कोकर और कोकर से रिम्स जाने के लिए यह मार्ग कम दूरी होने की वजह से आम लोगों के लिए सुविधाजनक है। रोजाना इस मार्ग से हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं।

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सड़क भी अधिक चौड़ी नहीं होने की वजह से अक्सर राहगीरों को जाम की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसी रास्ते से रिम्स के एंबुलेंस मरीजों को अस्पताल लेकर जाते हैं। मरीजों को हिचकोले खाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क खराब होने की वजह से रोजाना लोग गंभीर दुर्घटना के शिकार बनते जा रहे हैं। संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराएं, ताकि लोगों को आवागमन करने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। पथ निर्माण विभाग का कहना है कि सड़क की मरम्मत को लेकर टेंडर हो गया है। डेढ़ से दो महीने में सड़क की मरम्मत हो जाएगी।

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