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Ranchi News: मुरहू में 100 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: मुरहू प्रखंड परिसर में कल्याण विभाग ने स्कूली छात्रों के लिए साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लगभग 100 छात्रों को साइकिलें दी गईं। कुछ साइकिलों में तकनीकी खराबी की शिकायत मिली, जिसे अधिकारियों ने तुरंत हल कर दिया और नई साइकिलें वितरित कीं। विद्यार्थियों ने खुशी-खुशी साइकिलें प्राप्त कीं।

Ranchi News: मुरहू में 100 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण

Ranchi News: मुरहू, प्रतिनिधि। मुरहू प्रखंड परिसर में मंगलवार को कल्याण विभाग की ओर से स्कूली छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 100 छात्र-छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। जिला परिषद सदस्य नेलानी देमता, उप प्रमुख अरुण कुमार साबू, मुखिया ज्योति ढोढराय, मरियम होरो और विधायक प्रतिनिधि डिक्शन पूर्ति ने विद्यार्थियों को साइकिलें सौंपते हुए उनकी पढ़ाई में सफलता और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उप प्रमुख अरुण कुमार साबू ने वितरित की जा रही साइकिलों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से कंपनी का नाम और गुणवत्ता प्रमाण-पत्र की जानकारी मांगी।

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अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी साइकिलों की मजबूती पर चिंता जताते हुए वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की। इसी दौरान कुछ विद्यार्थियों ने उप प्रमुख को बताया कि उन्हें मिली साइकिलों में तकनीकी खराबी है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को तत्काल खराब साइकिलें बदलने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने मौके पर ही खराब साइकिलों के स्थान पर दूसरी साइकिलें उपलब्ध करा दीं, जिससे विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। नई साइकिल मिलने के बाद छात्र-छात्राएं खुशी-खुशी अपने घर और स्कूल के लिए रवाना हुए।

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