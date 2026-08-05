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Ranchi News: साइबर ठगों ने महिला के खाते से उड़ाए तेइस हजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: चान्हो के हुटार गांव की एक महिला सुलोचना कुजूर को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि दिलाने के नाम पर साइबर अपराधियों ने 23 हजार रुपये ठग लिए। अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर सूचना दी और एक लिंक भेजा, जिससे महिला के खाते से रुपये निकाल लिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Ranchi News: साइबर ठगों ने महिला के खाते से उड़ाए तेइस हजार

Ranchi News: चान्हो, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के हुटार गांव की एक महिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि दिलाने का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने 23 हजार रुपये की ठगी कर ली। घटना के बाद पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि हुटार गांव निवासी सुलोचना कुजूर के मोबाइल पर बुधवार सुबह करीब नौ बजे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को योजना से जुड़ा बताते हुए कहा कि उनके बैंक खाते में मातृ वंदना योजना की राशि भेजी जा रही है। इसी दौरान महिला के व्हाट्सएप पर बिग बास्केट के नाम से एक लिंक भेजा गया और उसे खोलने के लिए कहा गया।

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पीड़िता के अनुसार, लिंक पर क्लिक करते ही उनके बैंक खाते से दो अलग-अलग ट्रांजैक्शन में कुल 23 हजार रुपये निकल गए। पहली बार छह हजार रुपये और कुछ देर बाद 17 हजार रुपये की निकासी हो गई। खाते से रकम कटने का मैसेज मिलने पर उन्हें ठगी का पता चला। घटना के बाद सुलोचना कुजूर ने साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही लोगों से अनजान कॉल, लिंक और किसी भी संदिग्ध संदेश पर भरोसा नहीं करने की अपील की है।

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