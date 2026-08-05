Ranchi News: साइबर ठगों ने महिला के खाते से उड़ाए तेइस हजार

Ranchi News: चान्हो, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के हुटार गांव की एक महिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि दिलाने का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने 23 हजार रुपये की ठगी कर ली। घटना के बाद पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि हुटार गांव निवासी सुलोचना कुजूर के मोबाइल पर बुधवार सुबह करीब नौ बजे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को योजना से जुड़ा बताते हुए कहा कि उनके बैंक खाते में मातृ वंदना योजना की राशि भेजी जा रही है। इसी दौरान महिला के व्हाट्सएप पर बिग बास्केट के नाम से एक लिंक भेजा गया और उसे खोलने के लिए कहा गया।