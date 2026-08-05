Ranchi News: साइबर ठगों ने महिला के खाते से उड़ाए तेइस हजार
Ranchi News: चान्हो के हुटार गांव की एक महिला सुलोचना कुजूर को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि दिलाने के नाम पर साइबर अपराधियों ने 23 हजार रुपये ठग लिए। अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर सूचना दी और एक लिंक भेजा, जिससे महिला के खाते से रुपये निकाल लिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Ranchi News: चान्हो, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के हुटार गांव की एक महिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि दिलाने का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने 23 हजार रुपये की ठगी कर ली। घटना के बाद पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि हुटार गांव निवासी सुलोचना कुजूर के मोबाइल पर बुधवार सुबह करीब नौ बजे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को योजना से जुड़ा बताते हुए कहा कि उनके बैंक खाते में मातृ वंदना योजना की राशि भेजी जा रही है। इसी दौरान महिला के व्हाट्सएप पर बिग बास्केट के नाम से एक लिंक भेजा गया और उसे खोलने के लिए कहा गया।
पीड़िता के अनुसार, लिंक पर क्लिक करते ही उनके बैंक खाते से दो अलग-अलग ट्रांजैक्शन में कुल 23 हजार रुपये निकल गए। पहली बार छह हजार रुपये और कुछ देर बाद 17 हजार रुपये की निकासी हो गई। खाते से रकम कटने का मैसेज मिलने पर उन्हें ठगी का पता चला। घटना के बाद सुलोचना कुजूर ने साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही लोगों से अनजान कॉल, लिंक और किसी भी संदिग्ध संदेश पर भरोसा नहीं करने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।