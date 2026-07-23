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Ranchi News: साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 7 हजार रुपये लौटाने का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची की विशेष न्यायाधीश ने एक साइबर ठगी मामले में पीड़ित सुरेंद्र चौधरी को 7000 रुपये की राशि लौटाने का आदेश दिया। जांच में फ्रीज की गई राशि के लाभार्थी खाते फर्जी पाए गए। अदालत ने निर्णय दिया कि राशि अनावश्यक रूप से फ्रीज नहीं रखी जानी चाहिए और पीड़ित को सहयोग करने की शर्त पर राशि लौटाई जाएगी।

Ranchi News: साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 7 हजार रुपये लौटाने का आदेश

Ranchi News: रांची, संवाददाता। साइबर अपराध मामले के विशेष न्यायाधीश श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने गुरुवार को साइबर ठगी के एक मामले में पीड़ित को राहत देते हुए फ्रीज की गई 7000 रुपये की राशि लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने पीड़ित सुरेंद्र चौधरी की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। मामले में साइबर क्राइम थाना की जांच के दौरान बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक के तीन खातों में कुल 7000 रुपये फ्रीज किए गए थे। जांच में ये लाभार्थी खाते फर्जी पाए गए और किसी ने भी राशि पर दावा नहीं किया।

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साइबर थाना ने भी अपनी रिपोर्ट में पीड़ित को रकम लौटाने की अनुशंसा की थी। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता साइबर ठगी का शिकार है, इसलिए उसकी राशि अनावश्यक रूप से फ्रीज रखना उचित नहीं है। अदालत ने पीड़ित को जांच में सहयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर राशि प्रस्तुत करने की शर्त लगाई।

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