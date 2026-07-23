Ranchi News: सांस्कृतिक महोत्सव में भजनों व गजलों से बंधा समां
Ranchi News: रांची के जगन्नाथपुर मेले में कला संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव में डॉ. मृणालिनी अखौरी ने भजनों और गजलों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर पद्मश्री मधु मंसूरी और महावीर नायक ने उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में अन्य कलाकारों ने सर्व धर्म प्रार्थना और नागपुरी, मुंडारी गीतों की भी प्रस्तुतियाँ दीं।
Ranchi News: रांची। जगन्नाथपुर मेले में कला संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव में गुरुवार को डॉ. मृणालिनी अखौरी ने भजनों व गजलों से समां बांधा। इस अवसर पर पद्मश्री मधु मंसूरी और पद्मश्री महावीर नायक ने उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में दीप्ति कुमारी और मनीष पाठक ने सर्व धर्म प्रार्थना व कृष्ण भजन प्रस्तुत किए, जबकि कई अन्य कलाकारों ने भी नागपुरी व मुंडारी गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दीं।
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