Ranchi News: भजो जय हो जगन्नाथ की गूंज से उठा मेला परिसर
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। जगन्नाथपुर मेले में कला संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित सांस्कृतिक
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।जगन्नाथपुर मेले में कला संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव में गुरूवार डॉ मृणालिनी अखौरी ने शाम सुबह नाम भजो जय हो जगन्नाथ की भजन में झूमते रहें। उन्होंने दर्शकों की पसंदीदा गजल मेरे रश्क-ए-कमर की मधुर धुन ने देर शाम लोग के बीच समां बांधे रखा। इस दौरान पद्मश्री मधु मंसूरी, पद्मश्री महावीर नायक ने कला संस्कृति विभाग की ओर से डॉ मृणालिनी अखौरी को पुरस्कृत किया। महोत्सव कई कलाकरों ने एक से बढ़कर एक नागपुरी और मुंडारी गीतों की प्रस्तुति दी। साथ ही दीप्ति कुमारी और मनीष पाठक ने सर्व धर्म प्रार्थना और कृष्णा भजन प्रस्तुत किया।
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