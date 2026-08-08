Ranchi News: सांस्कृतिक कार्यक्रम के विजेताओं को किया गया सम्मानित

Ranchi News: रनिया में शनिवार को एसएस 2 उच्च विद्यालय में विश्व आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने आदिवासी संस्कृति और जीवन दर्शन को प्रदर्शित किया। प्रतियोगिताओं में विभिन्न हाउसों ने भाग लिया और विजेताओं को सम्मानित किया गया। फैशन शो में भी विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया।

Ranchi News: रनिया प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत एसएस 2 उच्च विद्यालय में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आदिवासी संस्कृति, परंपरा और जीवन-दर्शन को गीत, नृत्य एवं विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया।

कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका रीता सरोजनी कोनगाड़ी ने कहा कि आदिवासियों का जीवन-दर्शन प्रकृति के साथ सहगामी और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित है। शिक्षक विजय एंथोनी आईंद ने “सेनोः गी सुसुन काजि गी दुरङ” अर्थात चलना ही नृत्य और कहना ही गीत की व्याख्या करते हुए विद्यार्थियों से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों के बीच हाउसवार आदिवासी गीत गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। गीत गायन में बिरसा मुंडा हाउस ने प्रथम, सिद्धू-कान्हू हाउस ने द्वितीय और तिलका मांझी हाउस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में सिद्धू-कान्हू हाउस प्रथम, तिलका मांझी हाउस द्वितीय और बिरसा मुंडा हाउस तृतीय स्थान पर रहा। विजेता हाउस को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में झारखंडी वेशभूषा और दैनिक क्रियाकलाप पर आधारित फैशन शो आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें विद्यार्थियों के साथ शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। फैशन शो में मनीषा कुमारी और आकाश सिंह ने संयुक्त रूप से प्रथम, नेहा प्रधान ने द्वितीय तथा हेलेन मानकी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

प्रतियोगिताओं का आयोजन बीआरसी रनिया की ओर से प्रखंड स्तरीय निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कक्षा 9 से 12 की निबंध प्रतियोगिता में एसएस 2 उच्च विद्यालय रनिया के संदीप सिंह प्रथम, प्रोजेक्ट 2 उच्च विद्यालय सोदे की अनीमा सुरीन द्वितीय और पीएम श्री कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय रनिया की फूलमनी सुरीन तृतीय रहीं। पेंटिंग प्रतियोगिता में उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनई की प्रिया कंडुलना प्रथम, पीएम श्री कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय रनिया की सोनाली गुड़िया द्वितीय और एसएस 2 उच्च विद्यालय रनिया की सरिता कुमारी तृतीय रहीं।

छात्रों की सफलता कक्षा 6 से 8 की निबंध प्रतियोगिता में पीएम श्री कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय रनिया की पायल सिंह प्रथम, उत्क्रमित 2 उच्च विद्यालय तोकेन की अनिता कुमारी द्वितीय और पीएम श्री कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय रनिया की माधुरी कुमारी तृतीय रहीं। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका आशा प्रियंका होरो ने किया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी 2संख्या छात्र-छात्राएं मौजूद थे।