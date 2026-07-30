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Ranchi News: सीपीआर पर सदर अस्पताल में दिया गया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची के सदर अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में सीपीआर तकनीक के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ राजेश झा ने बताया कि सही समय पर सीपीआर देने से हृदयाघात के मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इस पहल में सभी डॉक्टर्स ने योगदान दिया।

Ranchi News: सीपीआर पर सदर अस्पताल में दिया गया प्रशिक्षण

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। सदर अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में आमजन में जीवनरक्षक तकनीक सीपीआर के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला हुई। इसका संचालन हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ राजेश झा के मार्गदर्शन एवं मेडिकल ऑफिसर डॉ शुभम शेखर की मदद से किया गया। आयोजन में आपातकालीन स्थिति में सीपीआर देने की सही विधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर डॉ झा ने कहा कि हृदयाघात जैसी आपात स्थिति में समय पर और सही तरीके से दिया गया सीपीआर किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकता है। डॉ राजेश कुमार झा ने इस जनहितकारी पहल के लिए सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार एवं उपाधीक्षक डॉ बिमलेश सिंह और डॉ अखिलेश कुमार झा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग और पहल से इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सका।

उन्होंने भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को जीवनरक्षक कौशल से प्रशिक्षित करना था, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे बिना घबराए सही समय पर सीपीआर देकर किसी भी व्यक्ति की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

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