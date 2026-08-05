Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: चेक बाउंस में दोषसिद्धि बरकरार, अपील खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची की न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने मंसूर मियां की आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। उन्हें 9 लाख रुपये के चेक बाउंस में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने एक वर्ष की सजा और शिकायतकर्ता को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। मंसूर को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।

Ranchi News: चेक बाउंस में दोषसिद्धि बरकरार, अपील खारिज

Ranchi News: रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने 9 लाख रुपये के चेक बाउंस में दोषी मंसूर मियां की आपराधिक अपील खारिज कर दी। अदालत ने जेएमएफसी-11 द्वारा 17 दिसंबर 2025 को सुनाए गए फैसले को सही ठहराते हुए दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी। मंसूर को चेक बाउंस में एक वर्ष के साधारण कारावास तथा शिकायतकर्ता श्रीराम फाइनेंस को 15 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था। भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया था। अदालत ने कहा कि आरोपी ने 9 लाख रुपये के वाहन ऋण के बदले जारी किया गया चेक, उसके हस्ताक्षर और बैंक खाते से संबंधित होने का प्रभावी खंडन नहीं किया।

अपील खारिज करते हुए अदालत ने आरोपी को 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।