Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: आईओ नहीं साबित कर सके संगठित अपराध, दो आरोपी बरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची में एक अदालत ने सुजीत उरांव की जांच में कमियों के कारण संगठित अपराध के आरोपियों मो. शाकिब और मो. अली को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य साबित नहीं कर सका, और कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। मामला चोरी की स्कूटी और बाइक लूट से संबंधित था।

Ranchi News: आईओ नहीं साबित कर सके संगठित अपराध, दो आरोपी बरी

Ranchi News: रांची, संवाददाता। जांच अधिकारी सुजीत उरांव की जांच में कई अहम कमियों के कारण जिन दो आरोपियों मो. शाकिब उर्फ देवा और मो. अली उर्फ कल्लू को संगठित अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया था, अदालत ने दोनों को साक्ष्य के अभाव में उक्त मामले से बरी कर दिया। दोनों पर चोरी की स्कूटी, बाइक लूट और संगठित अपराध से जुड़े मामले में आरोप तय किया गया था। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी यह साबित नहीं कर सके कि बरामद नंबर प्लेट चोरी के वाहनों की थी। किसी भी कथित फर्जी दस्तावेज को अदालत में पेश या प्रदर्शित नहीं किया गया।

स्वतंत्र गवाह भी नहीं था और जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि बरामद स्कूटी आरोपी शाकिब की पत्नी के नाम पर पंजीकृत थी। मामला अरगोड़ा थाना कांड संख्या 260/2024 से जुड़ा था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Crime News Ranchi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।