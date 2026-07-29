Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपी बरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची की अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने अमन मिश्रा, शुभम उपाध्याय और छोटे कर्मकार को हत्या के प्रयास के आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन अपना मामला साबित करने में असफल रहा। महत्वपूर्ण गवाहों की कमी के कारण आरोप कमजोर पड़े और कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

Ranchi News: हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपी बरी

Ranchi News: रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने अमन मिश्रा, शुभम उपाध्याय और छोटे कर्मकार उर्फ जयप्रकाश लोहरा को हत्या के प्रयास समेत सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। मामला 28 मार्च 2022 को कृष्णकांत मिश्रा पर हमले से चुटिया थाना कांड संख्या 63/2022 में जुड़ा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन केवल दो गवाहों को पेश कर सका। एकमात्र तथ्यात्मक गवाह कुनाल प्रसाद ने घटना देखने से इनकार कर दिया, जबकि चिकित्सक ने चोटों को साधारण बताया और कहा कि ऐसी चोट गिरने से भी हो सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि न तो सूचक कृष्णकांत मिश्रा और न ही आईओ की गवाही कराई गई। अदालत ने माना कि महत्वपूर्ण गवाहों के अभाव में अभियोजन का मामला कमजोर पड़ गया और आरोपों के समर्थन में कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।