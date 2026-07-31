Ranchi News: ऑब्जर्वेशन होम में गांजा फेंकने के मामले में रामजी सिंह बरी
Ranchi News: रांची में अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने रामजी सिंह को ऑब्जर्वेशन होम में गांजा फेंकने के आरोप से बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष केवल एक गवाह पेश कर सका, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। इस कारण अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को मुक्त किया।
Ranchi News: रांची। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने ऑब्जर्वेशन होम में गांजा और अन्य प्रतिबंधित सामग्री फेंकने के मामले में आरोपी रामजी सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोप था कि 10 मई 2021 को आरोपी ने ऑब्जर्वेशन होम परिसर में 14 ग्राम गांजा के अलावा तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सुपारी, बिस्कुट समेत अन्य सामान फेंका था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष केवल एक गवाह, सूचक देवी प्रसाद सिन्हा का ही बयान दर्ज करा सका। अदालत ने पाया कि सूचक घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
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