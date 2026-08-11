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Ranchi News: चेक बाउंस में दोषसिद्धि बरकरार, अपील खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में कृष्ण कुमार की आपराधिक अपील खारिज कर दी।

Ranchi News: चेक बाउंस में दोषसिद्धि बरकरार, अपील खारिज

Ranchi News: रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में कृष्ण कुमार की आपराधिक अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत के एक साल की साधारण कारावास और 6.50 लाख रुपये मुआवजा देने की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने आरोपी को 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर सजा काटने का आदेश दिया है। मामला जमीन बिक्री के समझौते से जुड़ा है। शिकायतकर्ता संजय प्रसाद ने सिठियो में 8.50 डिसमिल जमीन के लिए कृष्ण कुमार को 10 लाख रुपये दिया था। जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने पर आरोपी ने पांच लाख रुपये वापस किया और शेष पांच लाख रुपये के लिए दो चेक दिया।

जो बाउंस कर गया था। मामले को लेकर 2023 में आरोपी के खिलाफ शिकायतवाद संख्या 17829/23 के तहत मुकदमा किया था। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आरोपी को दो मई को दोषी पाकर सजा सुनाई थी।

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