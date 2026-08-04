Ranchi News: जेसीआई एक्सपो उत्सव के चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए गए प्रशांत
Ranchi News: रांची में इस वर्ष कंज्यूमर फेस्ट जेसीआई एक्सपो के लिए प्रशांत पाटोदिया को चीफ कोऑर्डिनेटर चुना गया है। यह सात दिवसीय एक्सपो मोरहाबादी मैदान में अक्टूबर में होगा। इसमें घरेलू जरूरतों के उत्पाद उपलब्ध होंगे। कई महत्वपूर्ण सदस्यों की टीम इस आयोजन में शामिल है।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। कंज्यूमर फेस्ट जेसीआई एक्सपो उत्सव के लिए इस वर्ष प्रशांत पाटोदिया को चीफ कोऑर्डिनेटर चुना गया है। पिछले 28 वर्षों से आयोजित हो रहा यह सात दिवसीय एक्सपो मोरहाबादी मैदान में अक्तूबर में लगेगा, जिसमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, फ्लैट, वाहन, फर्नीचर समेत घरेलू जरूरतों के उत्पाद उपलब्ध होंगे। संस्था ने बताया कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत पाटोदिया पिछले 17 वर्षों से एक्सपो से जुड़े हैं और जेसीआई रांची के सक्रिय सदस्य हैं। सह-संचालक के रूप में राहुल टिबरेवाल, सौरभ जालान, सौरव नरेडी और कोषाध्यक्ष सीए दीपक पटेल रहेंगे। यह जानकारी जेसीआई रांची के प्रवक्ता रविकांत समोटा ने दी।
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