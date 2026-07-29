Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: चटकपुर में चार साल बाद भी नहीं बन सकी पीसीसी सड़क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: चटकपुर पंचायत में पिछले चार साल से पीसीसी पथ निर्माण का कार्य अधिकारियों की लापरवाही के कारण शुरू नहीं हो सका है। मुखिया विक्की लोहरा ने बताया कि अधिकांश सड़कें जर्जर हैं और बरसात में समस्या होती है। विधायक ने कई सड़कों की अनुशंसा की, फिर भी काम शुरू नहीं हुआ है।

Ranchi News: चटकपुर में चार साल बाद भी नहीं बन सकी पीसीसी सड़क

Ranchi News: रातू, प्रतिनिधि। प्रखंड की चटकपुर पंचायत में पिछले चार साल से लंबित पीसीसी पथ निर्माण कार्य अधिकारियों की लापरवाही के कारण शुरू नहीं हो सका है। पंचायत समिति सदस्य राकेश कुमार ने बताया कि सड़क स्वीकृत हुए चार वर्ष बीत चुके हैं। जनवरी 2026 में जिला योजना पदाधिकारी ने जिला अभियंता को तीन दिनों के भीतर प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इससे पहले दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त कार्यालय की ओर से 8 अक्टूबर 2025 को जारी पत्र में बताया गया था कि राकेश कुमार ने चटकपुर गांव में विभिन्न पीसीसी पथों के निर्माण की मांग की थी। इसके बाद जिला योजना पदाधिकारी ने जिला अभियंता, जिला परिषद को पत्र भेजकर प्रमिला देवी के घर से रंजन पासवान के घर होते हुए देवनगर की विभिन्न गलियों में पीसीसी पथ निर्माण के लिए स्थल जांच कर वर्तमान अनुसूची दर पर तीन दिनों के भीतर प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया था। आदेश के सात माह बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है。

ये भी पढ़ें:Gridih News: नवडीहा की तीन सड़कों का निर्माण कार्य दो वर्षों से लटका

पंचायत की अधिकांश सड़कें जर्जर : मुखिया

स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में कच्चे रास्ते के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। पीसीसी सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। चटकपुर पंचायत के मुखिया विक्की लोहरा ने कहा कि पंचायत की अधिकांश सड़कें जर्जर हैं, लेकिन अधिकारी इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधायक कई सड़कों की अनुशंसा कर चुके हैं, इसके बावजूद काम शुरू नहीं होना अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चटकपुर पंचायत में पीसीसी पथ निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है?
चटकपुर पंचायत में पीसीसी पथ निर्माण कार्य अधिकारियों की लापरवाही के कारण शुरू नहीं हो सका है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।