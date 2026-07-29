Ranchi News: चटकपुर में चार साल बाद भी नहीं बन सकी पीसीसी सड़क
Ranchi News: चटकपुर पंचायत में पिछले चार साल से पीसीसी पथ निर्माण का कार्य अधिकारियों की लापरवाही के कारण शुरू नहीं हो सका है। मुखिया विक्की लोहरा ने बताया कि अधिकांश सड़कें जर्जर हैं और बरसात में समस्या होती है। विधायक ने कई सड़कों की अनुशंसा की, फिर भी काम शुरू नहीं हुआ है।
Ranchi News: रातू, प्रतिनिधि। प्रखंड की चटकपुर पंचायत में पिछले चार साल से लंबित पीसीसी पथ निर्माण कार्य अधिकारियों की लापरवाही के कारण शुरू नहीं हो सका है। पंचायत समिति सदस्य राकेश कुमार ने बताया कि सड़क स्वीकृत हुए चार वर्ष बीत चुके हैं। जनवरी 2026 में जिला योजना पदाधिकारी ने जिला अभियंता को तीन दिनों के भीतर प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इससे पहले दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त कार्यालय की ओर से 8 अक्टूबर 2025 को जारी पत्र में बताया गया था कि राकेश कुमार ने चटकपुर गांव में विभिन्न पीसीसी पथों के निर्माण की मांग की थी। इसके बाद जिला योजना पदाधिकारी ने जिला अभियंता, जिला परिषद को पत्र भेजकर प्रमिला देवी के घर से रंजन पासवान के घर होते हुए देवनगर की विभिन्न गलियों में पीसीसी पथ निर्माण के लिए स्थल जांच कर वर्तमान अनुसूची दर पर तीन दिनों के भीतर प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया था। आदेश के सात माह बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है。
पंचायत की अधिकांश सड़कें जर्जर : मुखिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में कच्चे रास्ते के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। पीसीसी सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। चटकपुर पंचायत के मुखिया विक्की लोहरा ने कहा कि पंचायत की अधिकांश सड़कें जर्जर हैं, लेकिन अधिकारी इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधायक कई सड़कों की अनुशंसा कर चुके हैं, इसके बावजूद काम शुरू नहीं होना अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है।
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