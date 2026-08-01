Ranchi News: विज्ञापन- यूईएम की ओर से आयोजित कनेक्ट टेक 2026 में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम की ओर से फिरायालाल बैंक्वेंट
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम की ओर से फिरायालाल बैंक्वेंट हॉल में शनिवार को कनेक्ट टेक 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच,नवाचार,रचनात्मकता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना है। शहर के कुल 16 स्कूल के पांच सौ से अधिक विद्यार्थियों ने संस्था की ओर से आयोजित पांच वर्गों के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। निर्माण में विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने अलग-अलग प्रकार के नवीन विचारों पर मॉडल प्रदर्शित किए।टेक आर्ट प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपने चित्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है।
साथ ही पाइथागोरस स्टार , पाइथागोरस प्रो और क्यूरियोसिटी प्रतियोगिता में सभी ने हिस्सा लिया। मॉडल प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 के छात्रों ने हिस्सा लिया। जिसमें सरला बिरला पब्लिक स्कूल के सलाह शेखर और समेदी ने प्रथम स्थान प्राप्त किए है। क्यूरियोसिटी प्रतियोगिता में रौनक कुमार ,पाइथागोरस प्रो हर्षित सिंह,पाइथागोरस स्टार में आर्यन कुमार और टेक आर्ट में ज्ञान प्रगति ने प्रथम स्थान हासिल किया है। स्कूल चैंपियन का खिताब सरला बिरला ने प्राप्त किया। वहीं,डीएवी हेहल रनरअप रहीं।
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