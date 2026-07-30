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Ranchi News: जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने में मानकों की अनदेखी का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: तोरपा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कारो नदी से पानी टंकी तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने तकनीकी मानकों की अनदेखी करते हुए सड़क के किनारे गहरी खुदाई की है, जिससे सड़क कमजोर हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच की मांग की है।

Ranchi News: जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने में मानकों की अनदेखी का आरोप

Ranchi News: तोरपा, प्रतिनिधि। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कारो नदी से चुरगी स्थित निर्माणाधीन पानी टंकी तक जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इस कार्य में तकनीकी मानकों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने पाइपलाइन को सड़क के बिल्कुल किनारे गड्ढा खोदकर बिछा दिया है। सड़क से सटे हिस्से में गहरी खुदाई की गई है, जिससे सड़क की मजबूती कमजोर हुई है और आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि बरसात में सड़क धंस सकती है। जानकारों के अनुसार नियमानुसार पेयजल पाइपलाइन को सड़क के फ्लेंच एरिया से कम से कम 5 फीट की दूरी पर बिछाया जाना चाहिए।

इसके अलावा सड़क किनारे किसी भी प्रकार की खुदाई या निर्माण कार्य से पहले सड़क निर्माण विभाग आरसीडी से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना अनिवार्य है। बताया जा रहा है कि इस कार्य के लिए आरसीडी से एनओसी लिया गया है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है और जांच का विषय है। इस लापरवाही के बाद विभागीय समन्वय और कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कराकर पाइपलाइन को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार दोबारा बिछाया जाए, ताकि सड़क और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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