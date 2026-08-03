Ranchi News: केशव कृपा परिवार ने चाय-बिस्किट का किया वितरण
Ranchi News: रांची में श्रावण की पहली सोमवारी पर केशव कृपा परिवार द्वारा पहाड़ी मंदिर के पास सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिव भक्तों को चाय और बिस्किट बांटे गए। आयोजक मीरा अग्रवाल ने बताया कि अगले सोमवार को भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस आयोजन में कई अन्य सहभागी भी शामिल रहे।
Ranchi News: रांची। श्रावण की पहली सोमवारी पर पहाड़ी मंदिर के पास बानो मंजिल रोड में केशव कृपा परिवार की ओर से सेवा शिविर लगाया गया। शिविर के माध्यम से शिव भक्तों के बीच चाय और बिस्किट बांटे गए। सेवा शिविर की आयोजक मीरा अग्रवाल ने कहा कि श्रावण मास के शेष अन्य सोमवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सेवा शिविर के आयोजन में निरंजन सराफ, कैलाश सिंघानिया, मीरा अग्रवाल, मनीषा सर्राफ, बेनी अग्रवाल, सुरेश चंद्र चौधरी, सूरज शर्मा और अन्य की भागीदारी रही।
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