Ranchi News: डालसा का सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू
Ranchi News: फोटो रांची। सिविल कोर्ट स्थित सभागार में शनिवार को डालसा द्वारा ‘सामुदायिक मध्यस्थता: एक मुकदमा-मुक्त
Ranchi News: रांची। सिविल कोर्ट स्थित सभागार में शनिवार को डालसा द्वारा ‘सामुदायिक मध्यस्थता: एक मुकदमा-मुक्त ग्रामीण भारत की ओर-2026’ विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 ने किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर ही विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर अदालतों से मुकदमों का बोझ कम करना है। पहले दिन प्रशिक्षण में पीएलवी व पंचायत प्रतिनिधियों को मध्यस्थता और संघर्ष प्रबंधन की बारीकियां सिखाई गईं। एजेसी-1 योगेश कुमार, एजेसी ओमकार नाथ चैधरी, सीजेएम एसबी शर्मा, डालसा सचिव मनीष सिंह, बार एसोसएिशन के एसपी अग्रवाल, एलएडीसीएस के सदस्यगण, पीएलवी, कर्मचारी, विभिन्न प्रखण्डों व पंचायतों से आये गणमान्य लोग उपस्थित थे。
प्रशिक्षण का उद्देश्य
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रांची, संवाददाता। ग्रामीण क्षेत्रों में मुकदमों का बोझ कम करने और आपसी विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान गांव स्तर पर करने के उद्देश्य से डालसा रांची की ओर से तीन दिवसीय सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। ‘सामुदायिक मध्यस्थता : एक मुकदमा-मुक्त ग्रामीण भारत की ओर-2026’ के तहत आयोजित प्रशिक्षण 10 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्घाटन शनिवार को सिविल कोर्ट के 40 कोर्ट भवन स्थित सभागार में न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 ने किया। न्यायायुक्त ने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में मुकदमों के बोझ को कम करने और आपसी भाईचारा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उद्देश्य है कि विवादों का शुरुआती स्तर पर ही सौहार्दपूर्ण समाधान हो और नए मुकदमे अदालत तक पहुंचने से रोके जा सकें। प्रशिक्षण में पीएलवी, गांवों और पंचायतों से आए गणमान्य लोगों को सामुदायिक मध्यस्थता, संघर्ष प्रबंधन, विवाद समाधान, मध्यस्थता प्रक्रिया, एडीआर, लोक अदालत और पंचायत मध्यस्थता की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को अभ्यास और भूमिका-अभिनय के माध्यम से भी मध्यस्थता की प्रक्रिया समझाई गई। इस अवसर पर एजेसी-1 योगेश कुमार, एजेसी ओमकार नाथ चैधरी, सीजेएम एसबी शर्मा, डालसा सचिव (ईंचार्ज) मनीष कुमार सिंह, बार एसोसएिशन के एसपी अग्रवाल, एलएडीसीएस के सदस्यगण, पीएलवी, कर्मचारी, विभिन्न प्रखण्डों व पंचायतों से आये गणमान्य लोग समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
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