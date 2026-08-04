Ranchi News: बजरंगबली मंदिर निर्माण का ढलाई कार्य शुरू
Ranchi News: बेड़ो के जामटोली रोड पर मोहल्लेवासियों के सहयोग से बजरंगबली मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मंगलवार को ढलाई का प्रथम चरण शुरू हुआ। स्थानीय लोग मंदिर निर्माण में स्वेच्छा से सहयोग की अपील कर रहे हैं। अंबाटोली मोहल्ले के निवासी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। बेड़ो के जामटोली रोड स्थित अंबाटोली में मोहल्लेवासियों के आपसी सहयोग से बन रहे बजरंगबली मंदिर के निर्माण कार्य का ढलाई चरण जोरों पर है। मंगलवार को प्रथम चरण की ढलाई शुरू हुई। मंदिर निर्माण का अभी कई अन्य कार्य शेष है। मोहल्लेवासियों ने बेड़ो क्षेत्र के लोगों से मंदिर निर्माण में स्वेच्छा से सहयोग करने की अपील की है। मंदिर निर्माण कार्य में अंबाटोली मोहल्ले के लखन बड़ाइक, साधन कुमार राय, रामबालक साहू, वीरेंद्र साहू, राजेश्वर साहू, जय नारायण ठाकुर, सुदर्शन दास, बिमलेश खन्ना, मृत्युंजय नाथ देवघरिया, भारती सिंह समेत सभी मोहल्लेवासी सराहनीय योगदान दे रहे हैं।
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