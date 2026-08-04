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Ranchi News: मैराथन और फुटबॉल कमेटी के अध्यक्ष बने अमर मुंडा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर टाटी पंचायत में 9 अगस्त को मैराथन दौड़ और 15 अगस्त को फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। अध्यक्ष अमर सिंह मुंडा को चुना गया और अन्य सदस्यों में श्याम सुंदर बेदिया, सीताराम बेदिया, और कई अन्य शामिल हैं। संरक्षक मंडली में मुखिया और पूर्व सैनिक भी हैं।

Ranchi News: मैराथन और फुटबॉल कमेटी के अध्यक्ष बने अमर मुंडा

Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नौ अगस्त को टाटी पंचायत में आयोजित होने वाली मैराथन दौड़ और 15 अगस्त को होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए कमेटी का गठन किया गया। कमेटी का अध्यक्ष अमर सिंह मुंडा को चुना गया। इसके अलावा श्याम सुंदर बेदिया, सीताराम बेदिया, दीनदयाल बेदिया, भोलानाथ बेदिया, वीरेंद्र सिंह मुंडा, शंकर बेदिया, हीरालाल बेदिया, विक्रम हजाम, छुटूलाल बेदिया, विश्वजीत मुंडा, सीताराम रजवार, संजय मुंडा, संजय बेदिया और डब्लू बेदिया को कमेटी में शामिल किया गया। संरक्षक मंडली में मुखिया सुमित्रा देवी, पंचायत समिति सदस्य सुधु बेदिया, दिलीप बेदिया, गुड़िडीह मुखिया विजय उरांव, बरवादाग मुखिया सारथी देवी, पूर्व सैनिक अशोक एक्का और घासनी देवी को रखा गया है।

कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में धनेश्वर बेदिया, विकास बेदिया, लखिन्द्र मुंडा, रतन मुंडा, विशुन बेदिया, प्रधान भीम मुंडा, अशोक बेदिया, नंदलाल बेदिया, रमेश बेदिया, घासू राम बेदिया, सुधीर बेदिया, विक्रांत हजाम, संजय रजवार, मोहन बेदिया, मनोज महतो, बिनेश बेदिया, संजय महतो, बालेश्वर बेदिया और बिपिन सिंह मुंडा को चुना गया।

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