Ranchi News: सरना स्थल के प्रस्तावित स्थल का डीडीसी ने किया निरीक्षण
Ranchi News: उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश ने खूंटी में छोटा सरले में सरना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल व्यवस्था का भी जायजा लिया, जो अभी कार्यशील नहीं है। अधिकारियों को योजनाओं की निगरानी करने और सुविधाओं को जल्द चालू करने का निर्देश दिया गया।
Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश ने मंगलवार को छोटा सरले, खूंटी में सरना स्थल के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण एवं स्थल सत्यापन किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित स्थल की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों से स्थल से जुड़ी आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने संबंधित प्रक्रियाओं को नियमानुसार पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में डीडीसी ने 15वें वित्त आयोग मद से लांदुप एवं डोम्बारी बुरु में स्थापित पेयजल व्यवस्था का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दोनों स्थानों पर पेयजल सुविधा वर्तमान में कार्यशील नहीं है। इस पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए पेयजल व्यवस्था को जल्द से जल्द चालू कराने का निर्देश दिया।
डीडीसी ने कहा कि विकास एवं जनसुविधा से जुड़ी योजनाओं की नियमित निगरानी आवश्यक है। जो सुविधाएं किसी कारणवश बंद या अनुपयोगी हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कर आमजनों के उपयोग में लाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही नहीं बरतने तथा लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
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