Ranchi News: पांच पारा वेट को मिला प्रमाण-पत्र और फर्स्ट एड किट
Ranchi News: खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने पांच प्रशिक्षित पारा वेट-सह-पशुधन मित्रों को प्रमाण-पत्र और फर्स्ट एड किट प्रदान की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने का आह्वान किया और पशुधन के प्राथमिक उपचार में इनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। समाहरणालय में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने जिले के पांच प्रशिक्षित पारा वेट-सह-पशुधन मित्रों को प्रमाण-पत्र, बैग और फर्स्ट एड किट प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रशिक्षित कर्मियों से पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रशिक्षित पारा वेट पशुओं के प्राथमिक उपचार, टीकाकरण तथा स्वास्थ्य संरक्षण में अहम योगदान देंगे। साथ ही पंचायत स्तर पर गुणवत्तापूर्ण पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कार्यक्रम में अड़की के संतोष महतो, दीनानाथ पुरान और जगन्नाथ दास, तोरपा के महेंद्र चीक बड़ाइक तथा मुरहू के दोमनिक कंडिर को प्रमाण-पत्र और फर्स्ट एड किट प्रदान की गई।
सभी ने जेएसआईए, रांची में दो माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब अपने-अपने क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम में जिला पशुपालन-सह-गव्य विकास पदाधिकारी डॉ. अभिमन्यु प्रसाद सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
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